أسعار النفط تحافظ على مكاسبها مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط

سنغافورة: استقرت أسعار النفط في تعاملات آسيا الأربعاء بعد ارتفاعها الثلاثاء في ظل تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانتظار الأسواق لبيانات مخزون النفط الخام الأمريكي الرسمية المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 67 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه الثلاثاء بنسبة 0,6%، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأكثر من 65 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك في حين تتحدث تقارير عن قطع إيران اتصالاتها مع كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن برنامجها النووي، وأضفى غموضا على مواجهتها الدبلوماسية مع واشنطن.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما.

وقالت جون جو، كبيرة محللي سوق النفط في شركة سبارتا كوموديتيز بسنغافورة: “الحرب لا تتحرك في مسار ثابت، وأي إجراء صغير قد يصبح نقطة اشتعال في نهاية المطاف”، مضيفة “قد لا يدوم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل طويلا، وستتفاعل السوق سريعا بعد عودة الصراع”.

وفي الولايات المتحدة، أعلن معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزون النفط الخام بمستودعات كوشينغ بمقدار 1,4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، رغم تسجيل زيادة طفيفة في المخزونات الوطنية الأمريكية، وفقا لأشخاص مطلعين على البيانات.

وإذا تأكد هذا الانخفاض في مستودعات كوشينغ فسيكون الأكبر منذ يناير/ كانون الثاني، إذا ما أكدته البيانات الرسمية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وقت لاحق من يوم الأربعاء، وسيؤدي إلى انخفاض المخزونات في المستودعات إلى أدنى مستوى موسمي لها منذ عام 2005.

وبحلول الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريبا بتوقيت سنغافورة استقر سعر خام برنت عند مستوى 67,15 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر/ أيلول، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بسعر 65,45 دولارا للبرميل تسليم أغسطس/ آب المقبل.

(د ب أ)