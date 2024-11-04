أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار بعد تأجيل أوبك+ زيادة الإنتاج

بكين: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة الاثنين بعد أن قالت مجموعة أوبك+ الأحد إنها ستؤجل زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر/ كانون الأول لمدة شهر بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج المجموعة.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول بمقدار 180 ألف برميل يوميا.

وهذا يعني أن المجموعة ستمدد خفضها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج من أكتوبر/ تشرين الأول بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.

وقال محللو بنك “آي إن جي” في مذكرة “التأجيل حتى يناير لا يغير الأساسيات بشكل كبير لكنه قد يترك السوق مضطرة لإعادة التفكير في استراتيجية أوبك+”.

وجاء قرار تأجيل زيادة الإنتاج مخالفا لتوقعات البعض في السوق بأن أوبك+ ستمضي قدما في زيادة الإنتاج المقررة.

وقال المحللون: “تأجيل زيادة الإنتاج يعني أن المجموعة ربما تكون أكثر استعدادا لدعم الأسعار مما يعتقد الكثيرون”.

وقبل قرار تأجيل زيادة الإنتاج، كان من المنتظر أن يبدأ الأعضاء الثمانية في أوبك+ في التخلي تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا عن طريق زيادة الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول 2024 وعلى مدى شهور لاحقة خلال العام المقبل.

وستظل تخفيضات أوبك+ المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا سارية حتى نهاية عام 2025، وهو ما تم الاتفاق عليه في يونيو/ حزيران.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ في الأول من ديسمبر/ كانون الأول لتحديد سياسة الإنتاج في 2025.

(رويترز)