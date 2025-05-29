أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار بعد وقف محكمة أمريكية تنفيذ رسوم ترامب الجمركية

سنغافورة: ارتفعت أسعار النفط الخميس بأكثر من دولار بعد أن قررت محكمة أمريكية منع دخول معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، وتترقب الأسواق عقوبات أمريكية جديدة محتملة من شأنها أن تحد من تدفقات الخام الروسي وكذلك قرار تحالف أوبك+ بشأن زيادة الإنتاج في يوليو تموز.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.6 بالمئة ليصل إلى 65.93 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 62.90 دولار للبرميل.

وقضت محكمة تجارية أمريكية الأربعاء بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وجاء ذلك في حكم من المحكمة في دعوى لم يطلب منها فيها التطرق إلى بعض الرسوم الجمركية الخاصة بصناعة محددة فرضها ترامب على السيارات والصلب والألمنيوم بناء على قانون مختلف.

وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي شهدت توترا بسبب تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن محللين قالوا إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتا فقط نظرا لأن الإدارة الأمريكية قالت إنها ستطعن على الحكم.

وقال مات سيمبسون المحلل لدى سيتي إندكس في برزبين “لكن في الوقت الحالي، يجد المستثمرون متنفسا من حالة الضبابية الاقتصادية التي تعكر صفوهم”.

وعلى صعيد الإمدادات، هناك مخاوف إزاء عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. وفي الوقت نفسه، قد يتفق تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، يوم السبت على تسريع وتيرة رفع إنتاج النفط في يوليو/ تموز.

ووفقا لمصادر السوق المطلعة على بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

(رويترز)