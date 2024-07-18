أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية

سنغافورة: واصلت أسعار النفط مكاسبها من الجلسة الماضية الخميس مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.40 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 83.33 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويتجاوز ذلك انخفاضا قدره 4.4 مليون برميل في تقرير لمجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأمريكي.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا “مؤشرات الطلب الجيدة من الولايات المتحدة تعوض المخاوف من تباطؤ النمو الصيني الأسبوع الماضي”.

وأضافت ساشديفا “الأمل في تيسير السياسة النقدية مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي، وحركة السفر حاليا في موسم الصيف في الولايات المتحدة، تضمنان قوة دفع كافية في الطلب على النفط من أكبر اقتصاد في العالم”.

وساعدت احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا على دعم السوق.

قال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي “يقترب أكثر” من خفض أسعار الفائدة نظرا لتحسن مسار التضخم وتوازن سوق العمل بشكل أفضل مما قد يمهد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر/ أيلول.

كما توسع النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة طفيفة إلى متواضعة من أواخر مايو/ أيار حتى أوائل يوليو/ تموز مع توقع الشركات تباطؤ النمو في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، من المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير الخميس، لكنه رجح أن تكون خطوته التالية هي خفض الفائدة.

وهبط الدولار الخميس للجلسة الثالثة على التوالي. وقد يساعد تراجع الدولار في تعزيز الطلب على النفط من خلال جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

(رويترز)