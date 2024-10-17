أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

سنغافورة: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات في قطاع النفط انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 74.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش. كما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.84 دولار بارتفاع 45 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وانخفض الخامان عند التسوية الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول لليوم الثاني على التوالي.

وهوى الخامان القياسيان بنسب تتراوح بين ست وسبع بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.

كما انخفضت الأسعار على خلفية تراجع علاوات المخاطر وانحسار المخاوف من احتمال أن يؤدي هجوم إسرائيلي على إيران إلى اضطراب في إمدادات النفط، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

ولا يزال المستثمرون ينتظرون مزيدا من التفاصيل من الصين بشأن خططها الواسعة التي أعلنت عنها في 12 أكتوبر/ تشرين الأول لإنعاش اقتصادها المتباطئ.

وفي الولايات المتحدة، نقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والوقود هبطت الأسبوع الماضي، رغم توقعات بارتفاع مخزونات الخام.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها إن مخزونات الخام هبطت 1.58 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر/ تشرين الأول. وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 5.93 مليون برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.67 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، بياناتها عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس.

(رويترز)