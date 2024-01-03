أسعار النفط ترتفع بفعل استمرار توتر الشحن عبر البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 76.11 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 70.64 دولارا.

ارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وتقارير عن وصول سفينة حربية إيرانية يوم الاثنين.

وصدت طائرات هليكوبتر أمريكية يوم الأحد هجوما شنته قوات للحوثيين على سفينة حاويات تديرها شركة الشحن الدنمركية ميرسك في البحر الأحمر. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن سفينة حربية إيرانية دخلت البحر الأحمر يوم الاثنين.

(رويترز)