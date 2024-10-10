أسعار النفط ترتفع 2% وسط مخاوف من صراع إسرائيلي ـ إيراني وعاصفة في أمريكا

لندن – رويترز: صعدت أسعار النفط نحو اثنين في المئة أمس الخميس مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود قبل اجتياح الإعصار ميلتون ولاية فلوريدا، والمخاوف من اضطرابات محتملة لإمدادات الشرق الأوسط ومؤشرات على أن الطلب على الطاقة قد ينمو في الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 1526 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.62 دولار أي 2.1 في المئة إلى 78.20 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 1.48 دولار، أي اثنين في المئة، إلى 74.72 دولار.

وتتعرض أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم لعاصفة كبيرة أخرى، وهي الإعصار ميلتون، الذي وصل إلى الساحل الغربي لفلوريدا بالولايات المتحدة، مما تسبب في رياح عاتية واحتمالات بارتفاع منسوب مياه البحر.

كانت العاصفة قد رفعت بالفعل الطلب على البنزين في الولاية، إذ نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار الخام.

كما تلقت الأسعار دعماً من استمرار حذر المستثمرين من زيادة محتملة لحدة التوتر بين إسرائيل وإيران، إذ توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران بضربة ستكون «فتاكة ومحددة الهدف ومباغتة».

وقال محللون في بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة أمس الخميس إن بايدن «يواصل ثني إسرائيل عن استهداف منشآت النفط لكن هناك مخاوف متزايدة من أن حلفاء إسرائيل ليس لديهم تأثير يذكر على إستراتيجيتها».

وقالت ثلاثة مصادر خليجية لرويترز إن دولاً خليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة حقول النفط الإيرانية، وذلك انطلاقاً من القلق من أن تتعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.

ورغم تصدر التهديدات المتعلقة بالإنتاج من منطقة الشرق الأوسط الاهتمام، لا يزال ضعف الطلب يطغى على التوقعات الأساسية. فقد خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب في 2025 بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الصين وأمريكا الشمالية.

وأظهرت بيانات من الإدارة أمس الأول أن مخزونات الخام قفزت 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. وفاقت هذه الزيادة توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، لكنها تقل بكثير عن تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء.