أسعار النفط تستقر قرب قمّة أسبوعين بدعم انحسار المخاوف التجارية وانخفاض الدولار

بكين: استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مدعومة باتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما وانخفاض الدولار.

وبحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.15 في المئة إلى 66.53 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.11 في المئة إلى 63.60 دولار.

وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من 2.5 في المئة في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.67 في المئة يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى تراجع تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما يزيد الطلب عليه.

واتفق أكبر اقتصادين في العالم يوم الإثنين على تعليق حربهما التجارية 90 يوما على الأقل، إذ خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، وخفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1.60 دولار للبرميل يوم الثلاثاء عقب الاتفاق، لتسجل عند التسوية زيادة بنحو ثلاثة في المئة.

وقال محللون لدى ريستاد إنرجي في مذكرة إن الاتفاق “بدد بعض التشاؤم حيال الطلب”، مع تحذيرهم من استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الرغم من التطورات الجديدة.

وتراقب السوق زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخليج الذي استهل زيارته يوم الثلاثاء بحضور منتدى استثماري في الرياض، حيث أعلن أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سوريا، وحصوله على تعهد من السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

(رويترز)