أسعار النفط تستقر مع تقييم الأسواق آثار الحرب التجارية

طوكيو: استقرت أسعار النفط في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وسط حالة من عدم اليقين بفعل تغيرات السياسات التجارية الأمريكية، في حين قيمت الأسواق التأثير المحتمل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 64.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات، أو 0.1 بالمئة أيضا، إلى 61.36 دولار. وكان كلا الخامين القياسيين قد انخفضا 0.3 بالمئة أمس الثلاثاء.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ معدل له في خمس سنوات في 2025، وأن تتضاءل أيضا الزيادات في إنتاج الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركائه التجاريين وإجراءاتهم الانتقامية.

(رويترز)