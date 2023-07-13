اقتصاد | طاقة

أسعار النفط تصعد في التعاملات المبكرة مع تراجع حدة التضخم الأمريكي

منذ ساعة واحدة

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واشنطن:  ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة آمالا في وتيرة أقل لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 80.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 75.79 دولار.

أظهرت بيانات أمريكية يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو /حزيران، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين.

(رويترز)

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