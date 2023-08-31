اقتصاد | طاقة

أسعار النفط تصعد للجلسة الثانية بعد بيانات أمريكية

منذ 56 دقيقة

حجم الخط
0

إسطنبول: صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، عقب ظهور بيانات أمريكية كشفت عن تراجع كبير في مخزونات النفط الخام.

والأربعاء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن المخزونات من النفط الخام تراجعت بمقدار 10.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 25 أغسطس/ آب الجاري.

وذكرت أن مخزونات النفط الخام انخفضت إلى 422.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحلول الساعة (08:45 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، بنسبة 0.25 بالمئة أو 20 سنتا إلى 85.41 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.28 بالمئة أو 22 سنتا إلى 81.87 دولارا للبرميل.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

النفط يرتفع بفعل تراجع المخزونات الأمريكية ومخاوف الإمدادات بسبب الإعصار إداليا
30 - أغسطس - 2023
النفط مستقر مع موازنة مخاوف الإمدادات القلق بشأن الطلب
29 - أغسطس - 2023
أسعار النفط ترتفع بعد تحرك الصين لدعم الاقتصاد المتعثر
28 - أغسطس - 2023
تراجع أسعار النفط وسط بيانات تصنيع قاتمة
23 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية