أسعار النفط تصعد للجلسة الثانية بعد بيانات أمريكية

إسطنبول: صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، عقب ظهور بيانات أمريكية كشفت عن تراجع كبير في مخزونات النفط الخام.

والأربعاء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن المخزونات من النفط الخام تراجعت بمقدار 10.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 25 أغسطس/ آب الجاري.

وذكرت أن مخزونات النفط الخام انخفضت إلى 422.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحلول الساعة (08:45 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، بنسبة 0.25 بالمئة أو 20 سنتا إلى 85.41 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.28 بالمئة أو 22 سنتا إلى 81.87 دولارا للبرميل.

(الأناضول)