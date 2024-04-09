أسعار النفط تصعد مع تضاؤل الآمال في وقف إطلاق النار في غزة

بكين: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن تضاءلت الآمال في أن تؤدي المفاوضات بين إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا إلى 90.78 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا إلى 86.78 دولارا.

تكبد برنت أولى خسائره في خمس جلسات ونزل غرب تكساس الوسيط لأول مرة في سبع جلسات على خلفية احتمال تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد أن جولة جديدة من مناقشات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القاهرة يوم الاثنين في ختام مسعى استمر عدة جلسات.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم الاثنين إنه تم تحديد موعد للغزو الإسرائيلي لرفح لم يكشف عنه، وهو ما كتب توني سيكامور محلل الأسواق لدى “آي جي” في مذكرة إنه “ينهي الآمال التي سادت السوق لفترة وجيزة أمس بأن التوتر الجيوسياسي في المنطقة قد ينحسر”.

وتواصل السوق تقييم احتمالات انقطاع إمدادات النفط. وقال محللون من “إيه إن زد” في مذكرة للعملاء إن الرد الإيراني على الهجوم الذي يشتبه أنه إسرائيلي على قنصليتها في سوريا “قد يجعل سوق النفط عرضة للتأثر بالصراع، بعدما لم يتأثر إلى حد كبير منذ هجوم حماس على إسرائيل”.

توعدت طهران الأسبوع الماضي بالانتقام بعد الغارة الجوية في دمشق، رغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

(رويترز)