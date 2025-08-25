أسعار النفط تصعد وسط مخاوف حول المعروض

لندن: ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط مخاوف من تعطل إمدادات النفط الروسية جراء احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وبحلول الساعة 1023 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.6 بالمئة لتصل إلى 68.12 دولار في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 64.08 دولار.

وقال أولي هانسن رئيس قسم استراتيجيات السلع الأولية في ساكسو بنك “تشعر السوق ببعض القلق من تعثر مفاوضات السلام (بين روسيا وأوكرانيا)”.

وأضاف “تتوقع السوق أن يتجاوز العرض الطلب خلال أشهر الخريف، لكن على المدى القصير، يواجه ذلك تحديا بسبب الاضطراب الجيوسياسي المحتمل”.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة تهديداته بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم إحراز تقدم نحو تسوية سلمية في أوكرانيا خلال أسبوعين.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس إن روسيا قدمت “تنازلات كبيرة” نحو تسوية تفاوضية في حربها مع أوكرانيا.

ووفقا لمسؤولين روس، شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة على روسيا أمس الأحد، مما أدى إلى انخفاض حاد في قدرة مفاعل بإحدى أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا، وأشعل حريقا هائلا في محطة أوست لوجا لتصدير الوقود.

وبالإضافة إلى ذلك، استمر حريق في مصفاة نوفوشاختينسك الروسية جراء هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة لليوم الرابع على التوالي، وفقا لما ذكره القائم بأعمال حاكم المنطقة.

وتصدر المصفاة أغلب انتاجها، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية خمسة ملايين طن من النفط، أي ما يعادل حوالي 100 ألف برميل يوميا.

وقال هانسن من ساكسو بنك إن تراجع تحالف أوبك+ عن سلسلة تخفيضات الإنتاج خفف من حدة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات الروسية، بعد أن أدت القرارات الأحدث للمجموعة في ضخ ملايين البراميل الإضافية إلى السوق.

ومن المقرر أن تجتمع ثمانية دول أعضاء من مجموعة مصدري النفط في السابع من سبتمبر أيلول، إذ من المقرر أن توافق هذه الدول على زيادة جديدة في الإنتاج.

وزاد إقبال المستثمرين على المخاطرة بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة الكبيرة للسوق في شركة الوساطة فيليب نوفا، إنه برغم ذلك، يبدو أن أسعار الخامين القياسيين للنفط تفتقر إلى الزخم.

وأضافت أن الأسواق تبدو مقتنعة بشكل متزايد بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤثر على النمو الاقتصادي.

(رويترز)