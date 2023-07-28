أسعار النفط تفتح على تراجع وسط مخاوف بشأن الطلب

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية.

وانخفض خام برنت 59 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 83.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية بخمسة في بالمئة. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.58 دولارا للبرميل ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5.2 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط في الجلسة الماضية على خلفية نتائج أعمال قوية وبيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع.

(رويترز)