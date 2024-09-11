أسعار النفط تنتعش وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب إعصار

طوكيو: ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وعوضت بعض خسائر الجلسة الماضية إذ تغلب القلق بشأن الإعصار فرنسين الذي قد يعطل إمدادات الخام الأمريكية على المخاوف حيال الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 69.53 دولار للبرميل في حين سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 66.10 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتا أو 0.5 بالمئة.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين بنحو ثلاثة دولارات أمس الثلاثاء مع تسجيل برنت أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2021 وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2023، وذلك بعد أن خفضت أوبك+ توقعاتها للطلب للعامين الحالي والمقبل.

(رويترز)