أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب المخاوف التجارية وزيادة الإنتاج

واشنطن: سجلت أسعار النفط الخام هبوطا ملحوظا خلال تداولات يوم الإثنين، موسعة التراجع الذي شهدته الجلسات السابقة.

وبعد أن تراجعت بنحو 10 دولارات للبرميل يومي الخميس والجمعة الماضيين، هبطت العقود الآجلة للنفط لشهر مايو/ أيار بمقدار 1.29 دولار أو 2.1% إلى 60.70 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات وسط المخاوف المستمرة بشأن تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإجراءات الانتقامية من قبل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى المخاوف من حرب تجارية عالمية، هدد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية ما لم تسحب الصين تعريفتها الجديدة التي تبلغ 34% على السلع الأمريكية.

كما هدد ترامب بإنهاء المفاوضات مع الصين، بينما قال إن إدارته بصدد التفاوض مع “دول من جميع أنحاء العالم” و”تحديد معايير صارمة ولكن عادلة”.

وأثرت المشاعر السلبية على سوق النفط أيضا بسبب تسارع إنتاج النفط من قبل أوبك بلاس، كما خفضت السعودية سعر نفطها الخام القياسي بأكبر نسبة له في أكثر من عامين.

(د ب أ)