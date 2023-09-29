أسعار النفط تهبط مع توقع زيادة روسيا والسعودية الإمدادات

طوكيو: تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الجمعة بعد صعودها في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل عمليات بيع لجني الأرباح وتوقعات زيادة الإمدادات من روسيا والسعودية، وهو ما طغى على توقعات إيجابية حيال الطلب من الصين خلال عطلة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني التي يحل أجلها يوم الجمعة 21 سنتا إلى 95.17 دولارا للبرميل.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول عشرة سنتات لتسجل 93 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 91.63 دولارا للبرميل.

(رويترز)