أسعار النفط تهوي 4% مع تأجيل اجتماع أوبك+

لندن: هوت أسعار النفط أربعة بالمئة اليوم الأربعاء مع تأجيل تحالف أوبك+ بشكل مفاجئ اجتماعا بشأن تحديد سياسة الإنتاج كان من المزمع عقده الأحد المقبل، مما أثار تساؤلات حيال المسار المستقبلي لتخفيضات إنتاج الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.39 دولار بما يعادل 4.1 بالمئة إلى 79.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1412 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.26 دولار أو 4.2 بالمئة إلى 74.51 دولار.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان اليوم الأربعاء إن أوبك+ أرجأ اجتماعه الوزاري إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني بدلا من 26 منه، وذلك في تطور مفاجئ دون إبداء أسباب.

وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع أوبك+، الذي يضم إلى جانب السعودية وروسيا حلفاء وأعضاء آخرين في أوبك، مزيدا من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في أوبك+.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وكالة بلومبيرغ نيوز أن اجتماع أوبك+ يمكن أن يتأجل لفترة غير محددة، بعد أن عبرت السعودية عن عدم رضاها حيال أرقام إنتاج أعضاء آخرين.

وتوقع المحللون قبل تأجيل الاجتماع أنه من المرجح أن يمدد تحالف أوبك+ أو حتى يزيد تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين لأربعة أسابيع متتالية، فقد هبط خام برنت من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر أيلول تحت وطأة زيادة الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.

وارتفع الخامان نحو اثنين بالمئة بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ رويترز أن التحالف، الذي يضم أوبك والمنتجين المتحالفين معها، سيدرس تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما يجتمع في 26 نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)