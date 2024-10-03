أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي

سنغافورة: سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا جديدا لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات الخميس في ظل توقعات بقيام إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضيها يوم الثلاثاء الماضي وهو ما يعني اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط التي تنتج حوالي ثلث الإمدادات العالمية من النفط.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى حوالي 75 دولارا للبرميل، ليسجل أطول فترة ارتفاع متصلة منذ آب/ أغسطس الماضي، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 71 دولارا للبرميل.

ورغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن بلاده لا تؤيد مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، هددت إسرائيل بالانتقام من إيران.

وتشهد أسواق النفط العالمية حالة توتر شديد بسبب الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط، والتي تأتي بعد عام من الاضطرابات حيث تشن إسرائيل هجوما مستمرا على قطاع غزة ولبنان واليمن وأماكن أخرى. وتمثل المنطقة حوالي ثلث الإمدادات العالمية من النفط وهو ما يزيد قلق المتعاملين في السوق من أن يؤثر التصعيد الأخير على الإمدادات إذا تعرضت منشآت النفط الإيرانية للهجوم بحسب التهديدات الإسرائيلية أو تم إغلاق طرق الإمداد عبر مضيق هرمز في الخليج العربي.

وفي حال مهاجمة إسرائيل لموانئ تصدير النفط الإيراني الرئيسية فإن ذلك قد يؤدي إلى حرمان السوق العالمية من إمدادات تبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا، بحسب تقديرات مجموعة سيتي غروب المصرفية الأمريكية. أما في حالة مهاجمة منشآت أقل أهمية فقد تتقلص الإمدادات الإيرانية بما يتراوح بين 300 و450 ألف برميل يوميا.

وبحلول الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.3% إلى 74.88 دولارا للبرميل تسليم كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5% إلى 71.13 دولارا للبرميل تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

(د ب أ)