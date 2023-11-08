أسعار النفط تواصل التراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر وسط علامات على زيادة المعروض

■ لندن/طوكيو – رويترز: واصلت أسعار النفط تراجعها أمس الأربعاء وسجلت أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة في إمدادات الخام الأمريكية، في حين أثارت بيانات اقتصادية صينية متضاربة المخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام.

وفي المعاملات الأوروبية بعد الظهرانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي دولاراً إلى 81.3680.61 دولار للبرميل. وكان قد هبط لمدة وجيزة خلال المعاملات بأكثر من 2% ليسجّل 79.80 دولار، قبل أن يعود يعود لأكثر من 80 دولارا للبرميل.

في الأثناء، هبط عقد الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) إلى 75.44 دولارا للبرميل ليسجّل أدنى مستوى له منذ تموز/يوليو.

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من أربعة في المئة في ختام معاملات أمس الأول إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يوليو/تموز، إذ أدت بيانات صينية متباينة وارتفاع صادرات «أوبك» إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بالطلب في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى ما دون 84 دولارا للبرميل لأول مرة منذ بدء عملية «بركان الأقصى» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ونزلت إلى 81.61 دولار للبرميل، منخفضة 3.57 دولار أو ما يعادل 4.2 في المئة. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.45 دولار أو ما يعادل 4.3 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل.

وقال كريغ إيرلام، المحلل لدى «أواندا» للسمسرة «سيظل التجار في حالة تأهب قصوى تحسباً لظهور دلائل على احتمال اضطراب الإمدادات إذا اتسع نطاق الصراع في المنطقة (الشرق الأوسط)، لكن يبدو أن هذه المخاوف تنحسر». وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك «يو.بي.إس» السويسري أن تعافي صادرات النفط من منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» زاد أيضاً من الضغوط على أسعار النفط.

وأضاف «صادرات الخام من أوبك ارتفعت بنحو مليون برميل يومياً منذ أدنى مستوياتها في أغسطس نتيجة لانخفاض الطلب المحلي موسمياً في الشرق الأوسط. ويبدو أن هذه الإمدادات كبيرة جداً بحيث لا يمكن للدول المستهلكة للنفط استيعابها».

وقالت المحللة في «سيتي إندكس» للبيانات، فيونا سينكوتا «البيانات تشير إلى استمرار تراجع التوقعات الاقتصادية الصينية بسبب تدهور الطلب في أكبر وجهة لتصدير النفط وهي الغرب».

وقالت مصادر في السوق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء نقلاً عن أرقام «معهد البترول الأمريكي» أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وستؤجل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إصدار بيانات المخزون الأسبوعية حتى يوم الإثنين المقبل.

وقالت الإدارة أمس الأول إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سيرتفع هذا العام أقل قليلاً مما كان متوقعاً في السابق بينما سينخفض الطلب.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حالياً أن ينخفض إجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة 300 ألف برميل يومياً هذا العام، في تراجع عن توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 100 ألف برميل يومياً.