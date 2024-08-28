أسعار النفط تواصل التراجع بضغط من مخاوف تقلص الطلب رغم نقص محتمل في الإمدادات الليبية

لندن – رويترز: تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة أمس الأربعاء مع استمرار المخاوف حيال الطلب في الصين وزيادة مخاطر أثر تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا، بينما حد تراجع محتمل في إنتاج الشرق الأوسط وليبيا من الخسائر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.15 دولار بما يعادل 1.45 في المئة إلى 78.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس الامريكي (غرب تكساس الوسيط) 1.20 دولار أو 1.6 في المئة إلى 74.33 دولار.

ويأتي ذلك بعد انخفاض بأكثر من اثنين في المئة أمس الأول أوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام تجاوز مجموعها السبعة في المئة.

كما تلقت السوق دعماً من بيانات صدرت في وقت متأخر من أمس الأول أظهرت انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.

لكن لا تزال من أكبر المخاطر الخسارة المحتملة للإمدادات من ليبيا وتصاعد حدة حرب إسرائيل في غزة بانخراط مسلحين في لبنان وقوات من إيران، وهي من المنتجين الرئيسيين في الشرق الأوسط.

وأوقفت عدة حقول نفط في أنحاء ليبيا الإنتاج في ظل استمرار خلاف بين فصائل وجماعات متنافسة ومتناحرة بشأن السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط. ويبلغ حجم الإمدادات المهددة بسبب الأزمة في ليبيا نحو 1.2 مليون برميل يومياً. وقدرت مجموعة «رابيدان» للطاقة خفض الإنتاج بمقدار يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يومياً لعدة أسابيع. لكن محللين قالوا إن أسعار النفط قد لا ترتفع رغم ذلك.

ورغم حجم الكميات التي ستفقد بسبب الأزمة في ليبيا والمدة، قال فرناندو فيريرا مدير خدمة المخاطر الجيوسياسية في «رابيدان» لرويترز «لست متأكدا من أن ذلك يكفي للتغلب على المعنويات المنخفضة التي لا تزال تكتسح السوق تماماً».