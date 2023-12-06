أسعار النفط تواصل الهبوط وسط مخاوف حول آفاق الطلب الصيني

■ هيوستن/لندن – رويترز: واصلت أسعار النفط هبوطها أمس الأربعاء، بعد أن سجلت خسائر على مدى أربع جلسات، فيما تقيم الأسواق فعالية تخفيضات إنتاج «أوبك+» والمخاوف حيال آفاق الطلب المتدهورة في الصين.

وأسهم في الهبوط ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية أثار مخاوف في الأسواق إزاء حجم الطلب وطغى أثره على أثر التراجع في مخزونات الخام.

وبحلول الساعة 1558 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.96 دولار بما يعادل 2.53 بالمئة إلى 75.27 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 2.19 دولار أو 3.03 بالمئة إلى 70.14 دولار للبرميل. وذكرت «إدارة معلومات الطاقة الأمريكية» أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو رقم أكبر بخمسة أمثال من زيادة مليون برميل كان محللون قد توقعوها.

وهبطت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل لتتجاوز كثيراً توقعات المحللين بتراجع 1.4 مليون برميل فقط.

واتفقت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء مثل روسيا، أواخر الأسبوع الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024. وتشمل تلك التخفيضات تمديداً للخفض الطوعي السعودي والروسي البالغ 1.3 مليون برميل يوميا.

وقال رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك «دي.بي.إس»، سوفرو ساركار «الأخبار الإيجابية الوحيدة خلال أمسين الماضيين هي تصريح المسؤولين السعوديين والروس بأن تخفيضات أوبك+ يمكن تمديدها أو زيادتها وفقا للأوضاع السائدة في السوق» خلال النصف الأول من عام 2024.

كما تأثرت الأسعار سلباً بالمخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس الأول توقعاتها بشأن تصنيف الصين إلى سلبي من مستقر، مشيرة إلى «تزايد المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليا وبشكل مستمر على المدى المتوسط والتقلص المستمر لقطاع العقارات».