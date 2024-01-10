أسعار النفط تواصل مكاسبها بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

طوكيو: ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتواصل صعودها في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 77.88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 72.53 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء وسط أزمة الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات الليبية.

(رويترز)