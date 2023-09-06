اقتصاد | طاقة

أسعار النفط عند قمة 10 شهور بعد تمديد السعودية خفض الإنتاج

منذ ساعتين

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إسطنبول: صعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الصباحية، الأربعاء، فوق 90 دولارا لبرميل برنت، بعد قرار سعودي بتمديد خفض طوعي للإنتاج.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الطاقة السعودية تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً، ثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وكان الاتفاق السابق يقضي بانتهاء الخفض التطوعي نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتشير تقديرات متعاملين في سوق النفط، أن تحذو دول في تحالف “أوبك+” حذو السعودية، وتعلن عن خفض طوعي للإنتاج لما تبقى من 2023.

وبحلول الساعة (06:26 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني 0.12 بالمئة أو 9 سنتات، إلى 90.1 دولارا للبرميل.

وأسعار النفط المسجلة في التعاملات المبكرة الأربعاء، هي الأعلى منذ نوفمبر 2022، بحسب البيانات التاريخية لبورصة النفط العالمية.

وعلى الرغم من أن إنتاج السعودية النفطي في الوضع الطبيعي يبلغ 11 مليون برميل يوميا، تبلغ حصتها من الإنتاج حاليا 9 ملايين برميل يوميا، والفرق يمثل خفضا إلزاميا بقرابة 500 ألف برميل يوميا، وخفضين إلزاميين بمجموع 1.5 مليون برميل يوميا.

(الأناضول)

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