أسعار النفط قد تتراجع بعد أن أظهرت إسرائيل ضبط النفس في الضربات على إيران

سنغافورة: قال محللون إنه من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط عند استئناف التعاملات غدا الإثنين، بعد أن تجنبت الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران في مطلع الأسبوع، البنيةَ التحتية النفطية والنووية لطهران ولم تتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أربعة بالمئة في الأسبوع الماضي مع استيعاب السوق للضبابية المحيطة بحجم الرد الإسرائيلي وانتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى في مطلع الشهر المقبل.

وقال هاري تشيلينغويريان، مدير إدارة الأبحاث في أونيكس، على موقع لينكدإن: “يمكن للسوق أن تتنفس الصعداء؛ فقد انكشف المجهول المعروف المتمثل في الإسرائيلي النهائي على إيران”.

وأضاف: “شنت إسرائيل هجومها بعد مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ولم يكن بوسع الإدارة الأمريكية أن تأمل في نتيجة أفضل مع اقتراب موعد الانتخابات بعد أقل من أسبوعين”.

وقللت إيران أمس السبت، من أهمية الهجوم الجوي الذي نفذته إسرائيل أمس ضد أهداف عسكرية إيرانية، قائلة إنه لم يتسبب إلا في أضرار محدودة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي في سيدني: “إسرائيل لا تهاجم البنية التحتية النفطية، والتقارير التي تفيد بأن إيران لن ترد على الضربة تزيل عنصر الضبابية”.

وقال: “من المرجح بشدة أن نشهد رد فعل من نوع ‘اشتر الشائعة وبع الحقيقة’ عندما تفتح أسواق العقود الآجلة للنفط الخام غدا”، مضيفا أن خام غرب تكساس الوسيط قد يعود إلى مستوى 70 دولارا للبرميل.

ويتوقع تشيلينغويريان أن تنخفض علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تم تضمينها في أسعار النفط بسرعة مع عودة خام برنت إلى 74-75 دولارا للبرميل.

ويتوقع جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع الأساسية في يو بي إس، أن تنخفض أسعار النفط غدا الإثنين، إذ يبدو أن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني كان محدودا.

وأضاف: “لكنني أتوقع أن يكون رد الفعل السلبي هذا مؤقتا فقط، لأنني أعتقد أن السوق لم تضع في الحسبان علاوة مخاطرة كبيرة”.

(رويترز)