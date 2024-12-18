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أسعار النفط مستقرة قبيل قرار الفائدة الأمريكية

18 - ديسمبر - 2024

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بكين: استقرت أسعار النفط في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة اليوم.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 73.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 70.19 دولار للبرميل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الثالثة منذ بدء دورة تيسير السياسة النقدية.

(رويترز)

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