أسلحة محرمة دولياً..الولايات المتحدة تدرس إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

واشنطن- “القدس العربي”: أكد مسؤول أمريكي، الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن واشنطن تميل نحو توفير ذخائر تقليدية محسنة ثنائية الغرض (DPICM) إلى كييف، مع إعلان يمكن أن يأتي في وقت مبكر من شهر يوليو.

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة “ذا هيل” إنه “لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ، لكن الولايات المتحدة تفكر في توفير الذخائر العنقودية المتبادلة بين الأوكرانيين”.

وقد صُممت الذخائر العنقودية المركزة خلال حقبة الحرب الباردة، وهي عبارة عن رؤوس حربية سطح-سطح مصممة لتنفجر وترسل عدة ذخائر صغيرة على مساحة واسعة لإحداث أكبر قدر من الضرر.

ومنذ العام الماضي، طلبت أوكرانيا من الولايات المتحدة الحصول على الأسلحة، لكن واشنطن ماطلت بسبب اتفاقية الذخائر العنقودية، وهي معاهدة دولية تحظر نقل واستخدام وتخزين القنابل العنقودية.

وقد وقعت أكثر من 100 دولة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، على معاهدة 2008 بسبب خطر القنابل غير المنفجرة التي تصيب أو تقتل المدنيين، مما يشكل جريمة حرب.

ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية، مع ورود تقارير متعددة عن استخدام موسكو الذخائر العنقودية التفاعلية في غزوها لأوكرانيا.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، الجمعة، أثناء حديثه في نادي الصحافة الوطني بواشنطن، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا: “لن أقف أمام عملية اتخاذ قرار للرئيس”

وأضاف”نحن نأخذ في الاعتبار جميع أنواع الخيارات.. هناك عملية جارية ومستمرة لصنع قرار، ولكن لم يخرج أي قرار نهائي حتى الآن”.