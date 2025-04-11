أسماء لمنور مرشحة لنيل جائزة عالمية

الرباط – «القدس العربي»: رشّحت اللجنة المنظمة لجوائز «داف باما ميوزك» الفنانة المغربية أسماء لمنور للمنافسة ضمن دورة هذا العام من المسابقة الشهيرة، وذلك اعترافاً بمسارها الفني الحافل وتأثيرها في الساحة الموسيقية العربية.

وتتنافس ضمن فئة «أفضل مطربة عربية»، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة في الساحة الغنائية، ما يعكس الاهتمام المتزايد الذي تحظى به الأغنية المغربية على الصعيد العالمي.

وجاء ترشيح لمنور بفضل النجاح الكبير الذي حققته خلال السنة الجارية، سواء على مستوى الإصدارات الفنية أو الحفلات الجماهيرية التي أحيتها، حيث تمكنت من الحفاظ على حضورها القوي في الساحة الفنية العربية، مكرّسة مكانتها كأحد أبرز الأصوات النسائية المغربية.