أسهم الطاقة ترفع البورصة السعودية وقطر تواصل الخسائر

■ دبي: رويترز: أغلق المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية على ارتفاع أمس الخميس بعد أن عززت أسهم شركات الطاقة المؤشر في اللحظة الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 2023 بفضل توقعات شُح الإمدادات، في حين واصلت قطر خسائرها للجلسة الثالثة.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة لتصل إلى 93 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 1.47 في المئة أي 1.35 دولار ليصل إلى 93.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 1236 بتوقيت غرينتش. وساعد الزخم الذي شهدته أسهم قطاع الطاقة في اللحظة الأخيرة المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لتعويض خسائره السابقة ليغلق مرتفعا 0.3 في المئة.

وقفز سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.5 في المئة، وارتفع سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 0.9 في المئة. وقفز سهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 2.8 في المئة مع توقيع الشركة اتفاق مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل بين الرايس ورابغ بقيمة 7.78 مليار ريال (2.07 مليار دولار) مع الشركة السعودية لشراكة المياه. وأغلق مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعا 0.4 في المئة مدعوما بارتفاع أسهم الشركة العالمية القابضة 0.7 في المئة وارتفعت أسهم شركة اتصالات والمزيد، المعروفة سابقا باسم اتصالات، 2.1 في المئة. لكن المؤشر القطري خسر 0.5 في المئة متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، إذ خسر سهم شركة قطر للبتروكيماويات 1.7 في المئة، وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لدبي 0.4 في المئة متأثرا بانخفاض 0.8 في المئة في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وبانخفاض 2.6 في المئة في بنك المشرق. وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 في المئة مدعوما بقفزة 1.5 في المئة في سهم البنك التجاري الدولي (مصر).

وارتفعت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11.7 في المئة لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات، بعد توقيع اتفاق يوم الاثنين مع الشركة الوطنية السعودية للإسكان لتطوير مدينة سكنية ذكية متكاملة ومستدامة بكلفة تبلغ 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار).