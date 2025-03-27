أسهم شركات السيارات اليابانية والكورية الجنوبية تنخفض بأكثر من 3% بعد رسوم ترامب

طوكيو: انخفضت أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية، من تويوتا إلى هيونداي، بأكثر من 3% صباح الخميس في مستهل التداولات في بورصتي طوكيو وسيول إثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كلّ واردات بلاده من السيارات.

وقرابة الساعة 00:10 ت غ، تراجعت في بورصة طوكيو أسهم تويوتا بنسبة 3.72%، وميتسوبيشي بنسبة 3.70%، ونيسان بنسبة 3.2%، وهوندا بنسبة 2.77% بعد أن عوّضت الأخيرة قليلا خسارتها التي كانت قد وصلت إلى 3.1% قبل ذلك بدقائق.

وفي بورصة سيول، انخفضت أسهم هيونداي بنحو 3.4% بينما بلغت خسارة أسهم كيا حوالى 2%.

وأتت هذه التراجعات بعد أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات والشاحنات الصغيرة غير المصنّعة على الأراضي الأميركية.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض إنّ “ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة. تلك المصنّعة في الولايات المتحدة لن تفرض عليها أي رسوم”، لافتا إلى أنّ التعرفات ستدخل حيّز التنفيذ في 2 نيسان/أبريل.

وستتأثّر اليابان بقوة بقرار ترامب إذ شكّلت السيارات في العام الماضي 28% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتّحدة (حوالي 40 مليار دولار من أصل 142 مليار دولار).

وتُعتبر صناعة السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني، إذ يوظّف هذا القطاع حوالي 10% من اليد العاملة في البلاد.

و أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الخميس أنّ بلاده تدرس “كلّ الخيارات” المتاحة أمامها لاتخاذ “تدابير مناسبة” ردّا على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من السيارات.

وقال إيشيبا أمام أعضاء البرلمان في طوكيو “علينا أن ندرس تدابير مناسبة عقب هذا الإعلان. بطبيعة الحال، سندرس كل الخيارات”، علما بأنّ السيارات تمثّل حوالى ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.

(وكالات)