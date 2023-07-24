«أسواق دقلو» لبيع المسروقات في السودان

الخرطوم -«القدس العربي»: أنشئت أسواق جديدة للمسروقات في السودان، أطلق عليها السكان اسم “أسواق دقلو”، في إشارة لقائد الدعم السريع “محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”.

ويعد “سوق دقلو” في منطقة “مايو جنوبي الخرطوم، من أنشط أسواق المسروقات في العاصمة. الحركة فيه مزدحمة على عكس كل المناطق، وتكاد لا تميز فيه بين أفراد الدعم السريع وتجار المنهوبات، فالكل يعرض ما قام بسرقته وبأسعار زهيدة.

في هذا السوق تباع أحدث الثلاجات مثلا بـ 30 ألف جنيه، أي ما يعادل أقل من 50 دولارات، أما شاشات التلفاز من أجود الأنواع فلا يتعدى سعرها 20 ألف جنيه (نحو 36 دولارا).

وحسب مراقبين لحركة هذا السوق، المسروقات تأتي في الأساس من أحياء جبرة، الأزهري، الصحافة، الأندلس، فضلا عن أحياء شرق الخرطوم. وقال أحد المراقبين: “في السابق كان اللصوص يقومون بالذهاب إلى تلك الأحياء وجلب المسروقات، الآن الأمر اختلف، أفراد الدعم السريع هم من يقومون بذلك ومن ثم بيعها إلى وسطاء”.