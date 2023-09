أسود الأطلس يتبرعون بالدم لإنقاذ جرحى الزلزال- (صور)

الرباط: تبرع لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم “أسود الأطلس”، بالدم لإنقاذ جرحى الزلزال الذي ضرب المملكة، أمس الجمعة، وخلف أكثر من ألف قتيل.

ونشر حساب المنتخب المغربي على منصة “إكس”، السبت، صورا للاعبي الفريق وهم يتبرعون بالدم.

أسود الأطلس يساهمون في عملية التبرع بالدم 🩸

📷 Our #AtlasLions are participating in the blood donation 🇲🇦#DimaMaghrib pic.twitter.com/CitryHyLiV

