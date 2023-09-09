أسود الأطلس يتبرعون بالدم لإنقاذ جرحى الزلزال- (صور)

الرباط: تبرع لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم “أسود الأطلس”، بالدم لإنقاذ جرحى الزلزال الذي ضرب المملكة، أمس الجمعة، وخلف أكثر من ألف قتيل.

ونشر حساب المنتخب المغربي على منصة “إكس”، السبت، صورا للاعبي الفريق وهم يتبرعون بالدم.

أسود الأطلس يساهمون في عملية التبرع بالدم 🩸 📷 Our #AtlasLions are participating in the blood donation 🇲🇦#DimaMaghrib pic.twitter.com/CitryHyLiV — Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 9, 2023

وفي وقت سابق السبت، ناشدت مديرة “المركز الجهوي لتحاقن الدم” بمدينة الدار البيضاء أمل دريد، المواطنين من أجل التوجه إلى مراكز التبرع بالدم لمساعدة الجرحى.

وقالت دريد “أناشد جميع المواطنين على الصعيد المغربي أن يتوجهوا إلى أقرب المراكز للتبرع بالدم باعتبار أن حصيلة ضحايا الزلزال في تصاعد”.

وأشارت إلى أن مراكز التبرع بالدم “تسجل نقصانا في المخزون خلال الفترة الصيفية، وأيضا الدخول المدرسي”.

وأضافت: “نحن في أمس الحاجة إلى أكياس الدم، حتى يكون المخزون متوفرا على الأقل على صعيد الجهة الأكثر تضررا”.

وتجمهر مواطنون للتبرع بالدم في عدة مدن، منها مراكش والرباط.

(الأناضول)