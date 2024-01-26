“أسود الأطلس” يسيطرون على القائمة المثالية بدور المجموعات لأمم أفريقيا

أبيدجان: فرض نجوم منتخب المغرب هيمنتهم على التشكيلة الأفضل في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأعلن حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على منصة إكس، القائمة المثالية للدور الأول في المسابقة القارية، التي اختتمت منافساتها يوم الأربعاء.

وكان النصيب الأكبر في القائمة للمنتخب المغربي، بعدما تواجد 4 من لاعبيه في التشكيلة، فيما تواجد 3 لاعبين من منتخب السنغال (حامل اللقب) ولاعبان من غينيا الاستوائية، ولاعب وحيد من الكونغو الديمقراطية وأنغولا.

🇲🇦 X4

🇸🇳 X3

🇬🇶 X2

🇨🇩 X1

🇦🇴 X1 Ladies & gentlemen, here your best XI from the #TotalEnergiesAFCON2023 group stages! 🔝 pic.twitter.com/RDqTmTGZgQ — CAF (@CAF_Online) January 25, 2024

وجاءت القائمة التي أعلن عنها كاف على النحو التالي:

حراسة المرمى: خيسوس أوونو (غينيا الاستوائية).

خط الدفاع: آرثر ماسواكو (الكونغو الديمقراطية)، خاليدو كوليبالي (السنغال)، نايف أكرد وأشرف حكيمي (المغرب).

خط الوسط: لامين كامارا (السنغال)، عز الدين أوناحي وسفيان امرابط (المغرب).

خط الهجوم: إسماعيلا سار (السنغال)، جيلسون دالا (أنغولا)، إيميليو نسووي (غينيا الاستوائية).

يذكر أن منتخب المغرب، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في أمم أفريقيا بعد نسخة عام 1976، صعد لدور الـ16 عقب صدارته للمجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا ومالي، حيث يلعب ضد منتخب جنوب أفريقيا، وصيف المجموعة الخامسة، يوم الثلاثاء القادم.

في المقابل، تأهل منتخب السنغال للدور الثاني، عقب تربعه عل قمة المجموعة الثالثة، التي ضمت الكاميرون وغينيا وغامبيا، برصيد 9 نقاط، حيث يعد هو المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، ليضرب موعدا ناريا مع منتخب كوت ديفوار (المضيف)، ثالث المجموعة الأولى، يوم الاثنين المقبل، بدور الـ16.

(د ب أ)