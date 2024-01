“أسود الأطلس” يسيطرون على القائمة المثالية بدور المجموعات لأمم أفريقيا

أبيدجان: فرض نجوم منتخب المغرب هيمنتهم على التشكيلة الأفضل في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأعلن حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على منصة إكس، القائمة المثالية للدور الأول في المسابقة القارية، التي اختتمت منافساتها يوم الأربعاء.

وكان النصيب الأكبر في القائمة للمنتخب المغربي، بعدما تواجد 4 من لاعبيه في التشكيلة، فيما تواجد 3 لاعبين من منتخب السنغال (حامل اللقب) ولاعبان من غينيا الاستوائية، ولاعب وحيد من الكونغو الديمقراطية وأنغولا.

🇲🇦 X4

🇸🇳 X3

🇬🇶 X2

🇨🇩 X1

🇦🇴 X1

Ladies & gentlemen, here your best XI from the #TotalEnergiesAFCON2023 group stages! 🔝 pic.twitter.com/RDqTmTGZgQ

— CAF (@CAF_Online) January 25, 2024