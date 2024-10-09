أسود الرافدين في اختبار صعب أمام فلسطين وكوريا الجنوبية في الطريق إلى كأس العالم

بغداد: يتطلع المنتخب العراقي لعبور عقب ضيفه المنتخب الفلسطيني مساء غد الخميس في إطار المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويواجه مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس وضعا حرجا بعد أن تأكد غياب أبرز لاعبي الفريق عن مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية على غرار علي الحمادي وريبين سولاقا وفرانس بطرس وزيدان إقبال ومنتظر ماجد جميعهم بسبب الإصابات والإنذار.

بينما أظهرت نتائج الفحص الطبي التي أجراها نادي الخور القطري جاهزية اللاعب أيمن حسين للالتحاق بمنتخب بلاده للمباراتين بعد جلسة جمعت إدارة النادي مع اللاعب قبل السماح له بالالتحاق بصفوف أسود الرافدين.

كما قرر مدرب المنتخب العراقي إضافة أسماء جديدة لقائمة المنتخب النهائية في مواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية وأبرزهم أمين الحموي لاعب نادي ساندفيكن السويدي، وعلي فائز لاعب نادي النجف.

وتضم قائمة المنتخب العراقي في مواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية كلا من: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، سعد ناطق، حسين علي، مصطفى سعدون، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، أمير العماري، إبراهيم بايش، صفاء هادي، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، أسامة رشيد، محمد الطائي، ويوسف الأمين، لؤي العاني، أحمد ياسين، علي جاسم، مهند علي، أيمن حسين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي نظيره الفلسطيني الخميس على أرضه بملعب جذع النخلة في البصرة، بينما يلتقي بعدها بخمسة أيام بمضيفه منتخب كوريا الجنوبية.

وحصد المنتخب العراقي أربع نقاط في تصفيات كأس العالم من فوز على منتخب عمان وتعادل مع الكويت.

وقال مهدي كريم، المدير الإداري للمنتخب العراقي في تصريح صحفي، إن “المنتخب الوطني باشر منذ الإثنين الماضي أولى حصصه التدريبية في المدينة الرياضية بالبصرة تحضيرا لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 “.

ووصلت بعثة المنتخب الفلسطيني إلى محافظة البصرة يوم الأحد الماضي لخوض مباراته المرتقبة مع نظيره العراق.

وتأمل الجماهير العراقية في حصد نقاط مباراتي فلسطين وكوريا لفك الشراكة في صدارة هذه المجموعة المنحصرة بين منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية والعراق ولتأكيد جدارته كمرشح قوي عن هذه المجموعة للتأهل إلى كأس العالم.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المباراة حضورا جماهيريا كبيرا يتحاوز 60 ألف مشجع، حيث تحرص الجماهير العراقية على مؤازرة فريقها وتقديم الدعم له من أجل الظفر بإحدى بطاقتي التأهل المباشر عن هذه المجموعة إلى المونديال.

(د ب أ)