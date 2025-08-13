أسوشيتد برس: إسرائيل تجري محادثات لتهجير فلسطينيي غزة إلى جنوب السودان

إسطنبول: قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن إسرائيل تجري محادثات مع دولة جنوب السودان حول إمكانية “نقل” فلسطينيي قطاع غزة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وذلك ضمن مخطط التهجير القسري الذي تطمح إليه تل أبيب برعاية أمريكية، لكنه يواجه رفضًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا واسعًا، لانتهاكه القانون الدولي والإنساني.

وتأتي تلك الأنباء بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة، تبدأ بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

ونقلت الوكالة الأمريكية، الثلاثاء، عن 6 أشخاص مطّلعين على الأمر، لم تسمِّهم، أن “المحادثات جرت بالفعل بين إسرائيل وجنوب السودان التي تعاني من أزمة مالية (وعانت من حرب أهلية لسنوات)، لكن ليس من الواضح مدى تقدّم تلك المحادثات”.

ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من سلطات جنوب السودان بخصوص ما ذكرته الوكالة، التي قالت أيضًا إن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق، كما لم يُجب وزير خارجية جنوب السودان على أسئلة حول المحادثات، فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة لا تعلّق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة.

وذكرت “أسوشيتد برس” أن “هذه المحادثات حال أصبحت اتفاقًا ستساعد جنوب السودان على بناء علاقات أوثق مع إسرائيل، ما يُعدّ فرصة محتملة لتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير فلسطينيي غزة، والذي طرحه في فبراير/ شباط الماضي، لكنه تراجع عنه، على ما يبدو، في الأشهر الأخيرة”، على حد تعبيرها.

وذكرت الوكالة أنها سبق أن نقلت أنباء عن “محادثات مماثلة بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة مع السودان والصومال، وهما دولتان تعانيان أيضًا من الحرب والجوع، بالإضافة إلى منطقة الصومال الانفصالية المعروفة باسم أرض الصومال، ولا يُعرف مصير هذه المناقشات”.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، أن إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول، منها جنوب السودان، بشأن استقبال المُهجَّرين قسرًا من غزة في أراضيها، مبيّنة أنه، في الأسبوع الماضي، زار نائب وزير خارجية جنوب السودان إسرائيل، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق، نقلت القناة “12” العبرية أن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع اجتمع مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في واشنطن، وطلب مساعدته في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة إلى دول مثل ليبيا، وهي الأنباء التي نفتها ليبيا بشدة، كما نفتها سفارة واشنطن في طرابلس.

وبين الحين والآخر، ينقل الإعلام العبري أنباء عن محادثات تجريها إسرائيل مع دول لاستقبال فلسطينيي غزة في إطار خطة “التهجير القسري”، لكن سريعًا ما يتم نفي صحة تلك الأنباء من الأطراف الأخرى، إذ يعتبر مراقبون أن هذه الأنباء تأتي في سياق محاولات الإيهام بأن بعض الدول قد تقبل التورط في هذا المخطط المرفوض دوليًا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفًا و599 شهيدًا فلسطينيًا و154 ألفًا و88 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصًا، بينهم 103 أطفال.

(الأناضول)