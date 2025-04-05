أسيران إسرائيليان يطالبان بإعادتهما بعد قصف الجيش مكان تواجدهما- (فيديو)

غزة: بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر فيه أسيران محتجزان في قطاع غزة، يناشدان خلاله الإسرائيليين الضغط على الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، من أجل العمل على إطلاق سراحهما.

ويظهر أحد الأسيرين في المقطع وهو يقول: “خرجنا للحظة للتنفس في الهواء الطلق ورؤية السماء والنجوم.. الجيش الإسرائيلي قرر قصفنا وأصاب المبنى الذي كنت أتواجد فيه”.

وأضاف: “نجونا من الموت فقط خدوش، وبفضل مقاتلي حماس الذين خاطروا بأنفسهم وأخرجونا وأعادونا إلى داخل الأنفاق كل ذلك من أجلكم يا حكومة إسرائيل”.

وتابع: “أنا مرة أخرى أعود إلى عمق 30 مترا في بطن الأرض في صندوق من الخرسانة، بلا ضوء شمس بلا شي وبدون أمل أن أعود إلى بيتي أو رؤية أبنائي وعائلتي”.

وطالب الأسير الإسرائيليين للتوحد والمحاربة من أجلهم بكل ما هو ضروري للضغط على الحكومة والتأثير على رئيس الحكومة لإعادتهم للمنازل، مشددًا على أنهم يموتون في غزة.

فيما قال الأسير الآخر في المقطع ذاته: “أعيدونا إلى البيت”.

وأضاف: “لا تصدقوا ما تخبركم به الدولة، فهم يخبرونكم أنهم يضغطون على حماس، وهذه نتيجة هذا الضغط”، في إشارة لاستهدافهما وتعرضهما لإصابات.

وتابع: “من فضلكم، امنحوا الأسرى العائدين فرصة للحديث”(عما عاشوه في غزة جراء الإبادة الإسرائيلية)”.

“قصف الجيش أصابنا”.. كتائب القسـ.ـام تنشر تسجيلا بعنوان “الوقت ينفد” يظهر فيه أسيران إسرائيليان لديها#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/dmRWMGy1pw — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 5, 2025

(الأناضول)