سياسة | دولي

أسيرة إسرائيلية سابقة في غزة تنفي تعرضها للضرب على يد المقاومة 

منذ 51 دقيقة

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القدس: قالت الأسيرة الإسرائيلية السابقة في غزة نوعا أرغماني، إنها لم تتعرض للضرب ولم يُقص شعرها أثناء أسرها في القطاع.
وأضافت أرغماني عبر حسابها في إنستغرام، الجمعة: “لا أستطيع أن أتجاهل ما حدث هنا في وسائل الإعلام خلال الـ24 ساعة الماضية، لقد تم إخراج الأمور عن سياقها”.
وأضافت: “لم أتعرض للضرب ولم يتم قص شعري. كنت في مبنى قصفته القوات الجوية الإسرائيلية”.
وتابعت: “الاقتباس الدقيق هو: في نهاية هذا الأسبوع، بعد إطلاق النار، كما قلت، أصبت بجروح في أنحاء رأسي. وجرحت في جميع جسدي”.


وأردفت: “أؤكد أنني لم أتعرض للضرب، بل أصبت في جميع أنحاء جسدي جراء انهيار المبنى علي”.
وزادت: “بوصفي ضحية لأحداث 7 أكتوبر، لن أسمح لنفسي بأن أكون ضحية لوسائل الإعلام مرة أخرى”.
وكانت أرغماني تشير إلى شهادة لها أمام دبلوماسيين يابانيين في طوكيو أمس الخميس.
وذكرت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أخرجت ما قالته أمام الدبلوماسيين من سياقه بعد أن نقل عنها أنها تعرضت للضرب ولقص شعرها أثناء أسرها في غزة.

(الأناضول)

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