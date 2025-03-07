أسير إسرائيلي لدى القسام: الطريق الوحيد لعودتنا هو صفقة تبادل- (فيديو)

غزة: قال الأسير الإسرائيلي المحتجز لدى “كتائب القسام”، متان أنجرست، إن الطريق الوحيد لعودتهم إلى إسرائيل هو من خلال صفقة تبادل أسرى والانتقال إلى المرحلة الثانية منها، وهو ما تنصل منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته كتائب القسام الجمعة عبر قناتها على “تلغرام”.

وقال أنجرست، في الفيديو: “الطريق الوحيد لإعادتنا هو صفقة التبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية”.

وأضاف أنه جرى أسره في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في منطقة “ناحل عوز” جنوبي إسرائيل، وكان هناك أمل في عودته إلى أهله مع الأخبار التي تحدثت عن صفقة التبادل وخروج الأسرى.

وتابع: “شعورنا أن الجيش والدولة والحكومة تخلوا عنا هذه المدة الطويلة في الأسر”.

وأشار إلى أن الأسرى بدأوا يفقدون الأمل، قائلاً: “نحن لا نرى النهاية”.

#شاهد الجندي الاسرئيلي يتوسل إتمام الصفقة… 📌عاجــل | الجندي “الإسرائيلي” الأسير متان أنجليست خلال فيديو بثته كتائب القسام:

*▪️أقول للجيش لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية. ▪️الطريق الوحيد لإعادتنا هو عبر صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية. ▪️أقول لترامب ساهم في… pic.twitter.com/Pcz4UGfjkb — د. هاني الدالي #غزة 🇵🇸 (@DrHaniAlDali) March 7, 2025

(الأناضول)