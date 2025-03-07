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أسير إسرائيلي لدى القسام: الطريق الوحيد لعودتنا هو صفقة تبادل- (فيديو)

7 - مارس - 2025

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غزة: قال الأسير الإسرائيلي المحتجز لدى “كتائب القسام”، متان أنجرست، إن الطريق الوحيد لعودتهم إلى إسرائيل هو من خلال صفقة تبادل أسرى والانتقال إلى المرحلة الثانية منها، وهو ما تنصل منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته كتائب القسام الجمعة عبر قناتها على “تلغرام”.

وقال أنجرست، في الفيديو: “الطريق الوحيد لإعادتنا هو صفقة التبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية”.

وأضاف أنه جرى أسره في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في منطقة “ناحل عوز” جنوبي إسرائيل، وكان هناك أمل في عودته إلى أهله مع الأخبار التي تحدثت عن صفقة التبادل وخروج الأسرى.

وتابع: “شعورنا أن الجيش والدولة والحكومة تخلوا عنا هذه المدة الطويلة في الأسر”.

وأشار إلى أن الأسرى بدأوا يفقدون الأمل، قائلاً: “نحن لا نرى النهاية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2025 الساعة 12:05 م

    هه عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح أطفال ونساء غزة العزة النتن ياهو يا الياهو لا يستوعبون هذا الكلام

    رد

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