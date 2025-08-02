أسير إسرائيلي يعاني من تجويع غزة: أنا أموت ونتنياهو تخلى عني- (فيديو)

غزة: نشرت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، مقطع فيديو يظهر أسيرا إسرائيليا لديها وهو يعاني هزالا شديدا نتيجة سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب بغزة، قائلا: “نتنياهو تخلى عني، أنا في طريقي إلى الموت”.

وظهر الأسير في المقطع المنشور عبر تلغرام، وهو يتحدث من داخل نفق بالتزامن مع حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بغزة قائلا: “أريد أن أقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: أشعر بأنه تم التخلي عني وعن باقي الأسرى هنا على الإطلاق”.

وأضاف: “ما أقوم به الآن هو حفر قبري بيدي، جسدي يضعف أكثر مع كل يوم يمر، ومن ناحيتي أنا في طريقي إلى الموت”.

ولفت الأسير الإسرائيلي إلى أن “هذا هو القبر الذي ربما سأوارى فيه”، في إشارة إلى النفق الذي ظهر فيه بالمقطع.

ووجه رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي قال فيها: “أنتم فقط من يستطيع وقف ذلك، حتى أعود وأنام على سريري مع عائلتي في البيت”.

لا يوجد طعام، وكل يوم يمر يضعف جسدي أكثر وأقترب من الموت”.. كتائب القسام تبث مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي في #غزة أفيتار دافيد#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/i5aayCUDnz — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 2, 2025

(الأناضول)