أسير لدى “القسام” يناشد شقيقه “الأمريكي” التوجه لترامب لإطلاق سراحه- (فيديو)

غزة: نشرت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي بغزة يحاكي مكالمة هاتفية مع أفراد عائلته، يطالبهم فيها ببذل الجهود للإفراج عنه.

ووجه الأسير الإسرائيلي نداء خاصا لشقيقه الحامل للجنسية الأمريكية للتوجه إلى البيت الأبيض، والتحدث مع الرئيس دونالد ترامب، والتوسل إليه لإطلاق سراحه.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته القسام عبر منصة تلغرام، ظهر فيه الأسير وهو يتحدث إلى زوجته، قائلا: “ألوه، ريفكا، يا زوجتي الرائعة، أنصتي لي كيف حالك؟ أردت أن تعرفي أنني أحلم بك كل يوم وليلة وفي كل ساعة، أنا مهوس لرؤيتك، وأراك أنت وابننا رام، في أحلامي”.

وأضاف: “واصلي عمل كل شيء من أجلي، لا تتوقفي، لقد توجهت إلى الجميع؛ الدولة، الحكومة، نقابة العمال العامة، والجيش”.

وأشار الأسير إلى أنه سمع عن توقيع عرائض تطالب بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى وعلق قائلاً: “هذا جيد، فلتستمروا، أنا أدرك أنهم يهتمون بمواطنيهم أكثر من الحكومة أعطيني رام (طفله)، أريد التحدث معه وأريده أن يسمع صوتي”.

وتوجّه بكلمات لابنه: “رام، كيف حالك يا عزيزي؟ حافظ على والدتك، أنت الآن رجل البيت، لقد لبست ملابس جميلة يوم العيد، وجدك وجدتك بالطبع يفتخران بك. أعلم أنك بعد شهر ونصف ستحتفل بعيد ميلادك الخامس”.

وتابع: “أردت أن أربيك وأجعلك مواطنا صالحا مثل والدك، لتساهم في الأعمال دون مقابل ولكنك ترى كيف تتصرف الدولة تجاهي، أردت فقط أن تأخذ ذلك بالحسبان”.

تغطية صحفية | كتائب القـــسام توجه رسالة من الأسير الإسرائيلي “ألكانا بوحبوط” لعائلته. pic.twitter.com/UZ7NHHSfTN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 19, 2025

(الأناضول)