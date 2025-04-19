سياسة | عربي | فلسطين

أسير لدى “القسام” يناشد شقيقه “الأمريكي” التوجه لترامب لإطلاق سراحه- (فيديو)

منذ 27 دقيقة

لقطة شاشة

حجم الخط
0

غزة: نشرت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي بغزة يحاكي مكالمة هاتفية مع أفراد عائلته، يطالبهم فيها ببذل الجهود للإفراج عنه.

ووجه الأسير الإسرائيلي نداء خاصا لشقيقه الحامل للجنسية الأمريكية للتوجه إلى البيت الأبيض، والتحدث مع الرئيس دونالد ترامب، والتوسل إليه لإطلاق سراحه.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته القسام عبر منصة تلغرام، ظهر فيه الأسير وهو يتحدث إلى زوجته، قائلا: “ألوه، ريفكا، يا زوجتي الرائعة، أنصتي لي كيف حالك؟ أردت أن تعرفي أنني أحلم بك كل يوم وليلة وفي كل ساعة، أنا مهوس لرؤيتك، وأراك أنت وابننا رام، في أحلامي”.

وأضاف: “واصلي عمل كل شيء من أجلي، لا تتوقفي، لقد توجهت إلى الجميع؛ الدولة، الحكومة، نقابة العمال العامة، والجيش”.

وأشار الأسير إلى أنه سمع عن توقيع عرائض تطالب بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى وعلق قائلاً: “هذا جيد، فلتستمروا، أنا أدرك أنهم يهتمون بمواطنيهم أكثر من الحكومة أعطيني رام (طفله)، أريد التحدث معه وأريده أن يسمع صوتي”.

وتوجّه بكلمات لابنه: “رام، كيف حالك يا عزيزي؟ حافظ على والدتك، أنت الآن رجل البيت، لقد لبست ملابس جميلة يوم العيد، وجدك وجدتك بالطبع يفتخران بك. أعلم أنك بعد شهر ونصف ستحتفل بعيد ميلادك الخامس”.

وتابع: “أردت أن أربيك وأجعلك مواطنا صالحا مثل والدك، لتساهم في الأعمال دون مقابل ولكنك ترى كيف تتصرف الدولة تجاهي، أردت فقط أن تأخذ ذلك بالحسبان”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

دعوات لمظاهرات حاشدة في إسرائيل السبت لإعادة الأسرى “دفعة واحدة”
منذ 24 ساعة
حماس: الحركة ما زالت تعد ردها على مقترح إسرائيل بشأن هدنة في غزة
16 - أبريل - 2025
إسرائيل تبدأ عزل أطباء عسكريين وقّعوا عريضة لإعادة الأسرى
16 - أبريل - 2025
محتجز إسرائيلي في غزة لنتنياهو: دمي في رقبتك- (فيديو)
16 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية