أسيل عمران تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى في مصر- (فيديو)

“القدس العربي”: كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران عن مشاركتها للمرة الأولى في فيلم مصري جديد، مشيرة إلى أنها حققت حلمها بالعمل مع مخرجه.

وقالت أسيل خلال لقائها في برنامج “سبوت لايت”: “عندي تصوير فيلم تجربة جديدة بالنسبة ليا، مبسوطة ومتحمسة هتبقى كلها بالمصري واللهجة المصرية، مش عارفة هعمل إيه ويارب تعدي على خير”.

ورفضت أسيل الكشف عن اسم الفيلم أو حتى مخرجه قائله: “للأسف مش هقدر أقول أي حاجة، اللي أقدر أقوله إن المخرج كنت أحلم إني اشتغل معه في يوم من الأيام واتحقق الحلم”.

يذكر أن أسيل عمران شاركت الفنان تامر حسني في كليب “حوا”، من آخر ألبوماته “هرمون السعادة”، ومن كلماته وألحانه وإخراجه، وتوزيع علي فتح الله، كما ظهرت في كليب أغنية “ناسيني ليه” لتامر حسني، التي طرحها عام 2019، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج سعيد الماروق.