أسينسيو يسجل هدفين ويقود أستون فيلا للفوز 2-1 على تشيلسي

برمنغهام- إنكلترا: سجل ماركو أسينسيو لاعب أستون فيلا ثنائية وصنع زميله الجديد ماركوس راشفورد الهدفين ليقودا فريقهما لتعويض تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على تشيلسي في مباراة مثيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب فيلا بارك اليوم السبت.

وعزز الفوز آمال أستون فيلا في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذ تقدم فريق المدرب أوناي إيمري إلى المركز السابع في جدول الدوري برصيد 42 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الذي تراجع إلى المركز السادس. تقدم الضيوف حين انطلق بيدرو نيتو بالكرة في الناحية اليمنى في هجمة مرتدة قبل أن يرسل عرضية حولها إنزو فرنانديز إلى داخل المرمى من مسافة قريبة. وأهدر الفريقان العديد من الفرص السانحة قبل أن يستغل أسينسيو تمريرة عرضية من راشفورد الذي شارك كبديل في الشوط الثاني في الدقيقة 57.

وسجل أسينسيو هدف الفوز في الدقيقة 89 بعد خطأ فادح من حارس مرمى تشيلسي فيليب يورجنسن الذي سمح للكرة بالمرور من تحت جسده.

وقال أسينسيو لشبكة سكاي سبورتس “كان أداء الفريق مذهلا. نحتاج إلى الاستمرار على هذا المنوال لكن الفريق يسير في الطريق الصحيح. أنا سعيد للغاية بأول أهدافي وبالفوز”. وانضم كل من أسينسيو وراشفورد إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة في وقت سابق من الشهر الجاري. وجاء أسينسيو من باريس سان جيرمان وراشفورد من مانشستر يونايتد.

وشهدت المباراة أفضل أداء من راشفورد بقميص أستون فيلا. وبدا اللاعب حريصا على إثارة إعجاب فريقه الجديد بعد خروجه من دائرة اهتمام مدرب يونايتد روبن أموريم.

وقال لاعب وسط أستون فيلا يوري تيليمانس إن الفريق يشعر بسعادة كبيرة بالتعاقد مع المهاجم.

وقال تيليمانس لشبكة سكاي “بوسع ماركوس تهديد أي منافس خاصة في موقف واحد لواحد. حتى لو كان واحدا (ضد) اثنين، إنه مهم للغاية بالنسبة للفريق بالطريقة التي يلعب بها، لأنه يمنحنا شيئا على الجانب الأيسر. اليوم، في كل مرة حصل فيها على الكرة كان يشكل خطورة”.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص إذ سدد تشيلسي سبع مرات على المرمى مقابل ست مرات لأستون فيلا.

وحصل كول بالمر لاعب تشيلسي على العديد من الفرص، من بينها تسديدة مرت بجوار القائم وأخرى مرت فوق العارضة. وحصل لاعب وسط إنجلترا على فرصة رائعة في اللحظات الأخيرة عندما خدع الحارس إيمي مارتينيز لكن المدافع إزري كونسا سارع إلى إبعاد الخطر.

(رويترز)