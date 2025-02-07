أسّس “ديوان الشرق والغرب” مع إدوارد سعيد.. بارنبويم يعلن معاناته من باركنسون

بارنبويم مع أوركسترا "ديوان الغرب والشرق" في برلين. 19 أغسطس 2023. ا ف ب

برلين: أعلن عازف البيانو وقائد الأوركسترا دانيال بارنبويم، الذي اضطر أخيراً إلى التخلي عن الكثير من التزاماته المهنية، الخميس، أنه يعاني من مرض باركنسون.

وقال المايسترو الإسرائيلي- الأرجنتيني البالغ 82 عاماً، في بيان: “كان كثير من الناس قلقين بشأن صحتي، وقد تأثرتُ كثيراً بالدعم الذي تلقيته على مدى السنوات الثلاث الماضية”.

قبل عامين، في كانون الثاني/يناير 2023، ترك بارنبويم إدارة أوبرا برلين، التي تولاها لمدة 30 عاماً، “لأسباب صحية”.

وكان قد أعلن قبل ثلاثة أشهر أنه يعاني من “مرض عصبي خطير”.

وقال دانيال بارنبويم، الخميس، إنه يريد “الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الالتزامات المهنية” على الرغم من حالته الصحية.

ويؤكد المايسترو، الملتزم منذ فترة طويلة بالحوار من أجل السلام في الشرق الأوسط، أنه يعتبر “مسؤوليته الأكثر أهمية” هي أوركسترا “ديوان الشرق والغرب”، التي أنشأها بارنبويم في عام 1999 مع المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، والتي يقدم موسيقيوها من الشرق الأوسط عروضهم في جميع أنحاء العالم.

Daniel Barenboim y Edward Said, amigos. pic.twitter.com/hKNj6ROgTF — Hernán Confino (@horadado) July 20, 2020

وقال بارنبويم في البيان: “من الضروري بالنسبة لي ضمان الاستقرار والتطور الطويل الأمد للأوركسترا”.

وأضاف: “سأستمر في قيادة ديوان الشرق والغرب كلما سمحت لي صحتي بذلك. وفي الوقت نفسه، سألعب دوراً فعالاً في ضمان حصول الأوركسترا على فرصة للعمل مع قادة آخرين ممتازين في المستقبل”.

بالإضافة إلى أوركسترا ديوان الشرق والغرب، أسس دانيال بارنبويم أكاديمية بارنبويم- سعيد في برلين في عام 2016، والتي يتلقى فيها موسيقيون شباب إسرائيليون وعرب تدريباً رفيع المستوى يجمع بين الموسيقى والفلسفة والتاريخ والأدب. وهم يحيون بشكل منتظم حفلات موسيقية يتولى قيادتها أحياناً دانيال بارنبويم.

(أ ف ب)