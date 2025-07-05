أشرعة كباريه “مولان روج” في باريس تعود إلى الدوران

مولان روج في باريس، فرنسا، 6 مايو 2025. رويترز

باريس: تستعد أشرعة كباريه “مولان روج” الشهير في الدائرة 18 بباريس، للعودة إلى الدوران في العاشر من الشهر الجاري، بعد توقف دام قرابة 15 شهرًا.

وأعلن الكباريه، الذي يُعدّ أحد رموز العاصمة الفرنسية، في بيان له يوم الجمعة، أن الفنانين العاملين فيه “سيخرجون إلى الشارع مرتدين أزياء للاحتفال معًا بالعودة الكبرى للأجنحة الدوّارة، على إيقاع الموسيقى والريش والألوان اللامعة”.

ومنذ تدشينه عام 1889، لم تتوقف الأشرعة عن الدوران حتى انهيارها ليلة 25 أبريل/نيسان 2024، بسبب عطل فني في محور العجلة، وفق إدارة المؤسسة.

وقد أُعيد تصنيع أشرعة جديدة من الألمنيوم وتثبيتها في 5 يوليو/تموز 2024، استعدادًا لموكب مرور الشعلة الأولمبية يوم 15 يوليو/تموز، قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية التي تنظمها باريس.

وكان الملهى قد عانى أيضًا من تداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا بسبب تدابير الإغلاق. لكن السلطات ضخت نحو 4 ملايين يورو لإنعاش هذا القطاع، الذي يضم حوالي 200 منشأة ترفيهية ويوفر قرابة خمسة آلاف وظيفة.

وفي باريس وحدها، يوجد 24 كباريه، يُعد “مولان روج” أشهرها.

وفي عام 2024، استقطبت العروض في الكباريهات 2.7 مليون متفرج في كامل فرنسا، ما رفع رقم أعمال القطاع إلى قرابة 220 مليون يورو.

(د ب أ)