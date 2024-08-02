رياضة | تقارير رياضية

أشرف حكيمي: أحلم بالفوز بالذهبية الأولمبية مع منتخب بلادي المغرب في ملعبي

2 - أغسطس - 2024

أشرف حكيمي.

حجم الخط
1

باريس: أكد أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أن الفوز مع المنتخب المغربي بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024، بمثابة حلم له.
واكتسح المنتخب المغربي نظيره الأمريكي 4 / صفر اليوم الجمعة في دور الثمانية ليبلغ المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق حيث سجل حكيمي الهدف الثالث وتكفل سفيان رحيمي وإلياس أخوماش والمهدي موهوب بتسجيل باقي الأهداف.
وقال حكيمي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “حلم لي أن أفوز مع المنتخب المغربي بالميدالية الذهبية في هذا الملعب بالذات (حديقة الأمراء)”.
وأضاف “أن نفوز ونتأهل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى تزامنا مع نجاحي في تسجيل هدف فهذا يوم للتاريخ بالنسبة لي”.
وأشار “لم أركز على تسجيل الأهداف، كل ما يهمني كان المساهمة في فوز بلادي على ملعبي والعبور إلى نصف النهائي”.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول كريم المغربي:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 12:43 ص

    تحية لك أيها اللاعب الموهوب ، تصريحك هذا يبين أصالة معدنك وتواضعك ورأيناك في ضربة الجزاء تسلم الكرة للاعب موهوب الذي سجل الهدف الرابع حتى تشجعه وتعطيه فرصة لإثبات الذات . شكرا لك حكيمي رفعت رأس المغاربة عاليا في كرة القدم ، نتمنى أن يتحقق حلمك وهو حلم كل المغاربة والعرب .

    رد

أخبار ذات صلة

حكيمي يؤكد براءته من تهمة الاغتصاب
10 - أغسطس - 2025
صلاح وحكيمي يزينان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025
7 - أغسطس - 2025
نيابة فرنسية تطلب محاكمة أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب
1 - أغسطس - 2025
مبابي ينشر صورا له مع حكيمي أثناء الاستعداد للموسم الجديد- (صورة)
31 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية