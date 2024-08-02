أشرف حكيمي: أحلم بالفوز بالذهبية الأولمبية مع منتخب بلادي المغرب في ملعبي

باريس: أكد أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أن الفوز مع المنتخب المغربي بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024، بمثابة حلم له.

واكتسح المنتخب المغربي نظيره الأمريكي 4 / صفر اليوم الجمعة في دور الثمانية ليبلغ المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق حيث سجل حكيمي الهدف الثالث وتكفل سفيان رحيمي وإلياس أخوماش والمهدي موهوب بتسجيل باقي الأهداف.

وقال حكيمي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “حلم لي أن أفوز مع المنتخب المغربي بالميدالية الذهبية في هذا الملعب بالذات (حديقة الأمراء)”.

وأضاف “أن نفوز ونتأهل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى تزامنا مع نجاحي في تسجيل هدف فهذا يوم للتاريخ بالنسبة لي”.

وأشار “لم أركز على تسجيل الأهداف، كل ما يهمني كان المساهمة في فوز بلادي على ملعبي والعبور إلى نصف النهائي”.

(د ب أ)