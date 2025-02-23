أشرف حكيمي يقود سان جيرمان لفوز مثير على ليون في الدوري الفرنسي

باريس: سجل المغربي أشرف حكيمي هدفين ليقود باريس سان جيرمان لفوز مثير وثمين على مضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 3 / 2 في ختام منافسات الجولة 23 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء الأحد.

تقدم الفريق الباريسي بهدف أول سجله حكيمي في الدقيقة 53 بعد عرضية من زميله برادلي باركولا.

وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد مجهود فردي، ليبتعد في صدارة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 17 هدفا في 21 مباراة.

كما واصل ديمبلي التألق منذ بداية العام الجاري بتسجيل 16 هدفا في جميع المسابقات منها 12 هدفا في آخر 8 مباريات ببطولة الدوري الفرنسي.

كما احتفل عثمان ديمبلي بهدفه رقم 30 بقميص باريس سان جيرمان في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق قادما من برشلونة الإسباني في صيف 2023.

ونجح ليون في تقليص الفارق بهدف سجله ريان شرقي في الدقيقة 82 ليحتفل بهدفه الخامس في 10 مباريات بالدوري هذا الموسم.

ولكن حكيمي سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 85 ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وقلص ليون الفارق مجددا بهدف ثان سجله كورنتين توليسو في الدقيقة 92، لكنه لم يكن كافيا لفريقه للخروج بنتيجة إيجابية.

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة، ووسع الفارق إلى 13 نقطة مع مارسيليا ثاني الترتيب الذي سقط بالخسارة أمام أوزير، مساء السبت.

أما أولمبيك ليون فقد خسر للمرة الثانية أمام باريس سان جيرمان هذا الموسم بعد الهزيمة 1 / 3 في مباراة الدور الأول، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة ليبقى في المركز السادس.

(د ب أ)