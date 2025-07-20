أشرف زكي يشن هجوماً على مشاهير مواقع التواصل: لن أسمح لهم بالتمثيل- (فيديو)

“القدس العربي”: شن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، هجومًا لاذعًا على ما وصفه بـ”ظاهرة اقتحام دخلاء المهنة من مشاهير التيك توك والبلوغرز”، مؤكدًا أن ما يحدث يعد تهديدًا مباشرًا لقيمة ومكانة الفن المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة من العطاء والتميز.

وأكد زكي، خلال استضافته في برنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية، أن قراراته ليست موضعا لاستفتاء شعبي، قائلًا: “أنا مش عامل القرار علشان أعمل عليه استفتاء، رحبوا أو لا.. مش فارق معايا أنا بسجل موقف”.

وأشار بغضب إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يراه عبثا يطال المهنة، موضحا: “إحنا درسنا وتعبنا وادينا عمرنا للمهنة، مش هنسيبها لناس طالعين من التيك توك”.

ولفت نقيب الممثلين إلى أن قراراته نابعة من ضمير مهني وأمانة تجاه المهنة التي يمثلها، موضحا: أنا بدافع عن المهنة.. مش هخليها مهنة من لا مهنة له. مصر هوليوود الشرق، ومش هنفرّط فيها.

وأضاف: مصر يعني فاتن حمامة وشادية وأحمد زكي وعادل إمام والعظماء.. مش علشان ناس طلعوا على التيك توك ولن أسمح بتشويهها.

كما وجّه زكي رسالة حاسمة للمنتجين الذين يستعينون بمشاهير منصات التواصل في الأعمال الفنية من دون دراية أو موهبة، قائلًا: عايز تستعين ببلوغر أو تيك توكر في عمل؟ ادفع غرامة مليون جنيه.

وتابع: “مش أي حد يصور فيديوهات يبقى ممثل.. ومش هيعرف يمثل. أمال عملوا معاهد فنية ليه؟”.

وفي سياق حديثه، وجّه زكي سؤالًا مباشرًا إلى مقدم البرنامج، قال فيه: هل تقبل أن مشاهير التيك توك يشتغلوا مذيعين مكان حضرتك؟. وأشار إلى أن المسألة ليست لها علاقة بـ”ترند” السوشيال ميديا، بل بالمسؤولية المهنية والأمانة تجاه تاريخ طويل من الإبداع الحقيقي.

واختتم زكي حديثه بتأكيده أن مصر ليست مجرد ساحة لتجارب عشوائية، بل هي مهد الفن العربي ورائدة الإبداع في المنطقة، وقال: إحنا مصر أم كلثوم وعبد الحليم، مصر فاتن حمامة وعادل إمام وأحمد زكي.. مش أي حد يصور فيديوهات يبقى ممثل.