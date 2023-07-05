أصالة: “أنا أم الجرأة وأجرأ مني مفيش”- (فيديو)

“القدس العربي”: خلال حلولها ضيفةً على برنامج “The insider بالعربي”، قالت الفنانة أصالة إنها شخصية تحب الجرأة في الأغاني، وأضافت: “أنا أم الجرأة، وأجرأ مني مفيش، ومن زمان وأنا بعمل أغاني جديدة، وبدايتي كانت بالكلاسيك أول ألبوم وتاني ألبوم على طول عملت أغاني جديدة وفضلت بعمل ده في كل ألبوم”.

وكشفت أصالة تفاصيل ألبومها المصري الجديد قائلةً: “هذا الألبوم المصري تحديداً كان عليه إشراف عالي من شخص أكتر دقة مني، مع إني أنا عندي أعلى درجات الدقة المفروض، والشخص هو فايق زوجي، وكان اختياره لبعض الأغنيات كتير صائب، والألبوم المصري ده هيكون خيال”، بحسب مجلة لها.