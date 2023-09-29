أصالة تتعاون مع نجم تركي شهير في عمل فني جديد

“القدس العربي”: قررت النجمة أصالة نصري مفاجأة جمهورها بتعاون عربي تركي مشترك، إذ وقع اختيارها على النجم التركي الشاب إسماعيل إيجه شاشماز بطل مسلسل أنت اطرق بابي، لتتعاون معه في تصوير فيديو كليب ميني ألبومها الجديد لحقت نفسي.

ويتعاون النجم التركي الشاب مع أصالة في الألبوم ويظهر كموديل خلال الميدلي الذي نشرته عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ليحقق الفيديو نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه.

وكشفت شركة روتانا للإنتاج الموسيقي قبل ساعات، عن تعاون فني جديد يجمع إسماعيل شاشماز وأصالة في الألبوم الجديد لحقت نفسي، ولم تكشف في وقتها عن طبيعة هذا التعاون إلا أن الكثيرين تكهنوا بأنه سيظهر كموديل وهو ما حدث، بحسب مجلة ليالينا.