أصالة تحيي حفلاً غنائياً في قطر نهاية الشهر

الدوحة – «القدس العربي»: تحيي المطربة السورية أصالة حفلاً غنائيًا، في قطر يوم 31 الشهر الجاري، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وجاء في الإعلان عن هذا الحفل: انضموا إلينا في ليلة استثنائية مع أيقونة الشرق، أصالة نصري، يوم الجمعة 31 يناير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وأضاف الإعلان: استعدوا لتجربة لا تُنسى حيث ستغمركم أجواء من الحنين والإبداع، وستستمتعون بأشهر أغانيها مثل «صندوق»، «غلبان»، و»فوق».

وكانت الفنانة طرحت مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم «بعض الأحيان» على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

وقدمت في رمضان الماضي تتر مسلسل مليحة، بعنوان «أصحاب الأرض»، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندي، فكرة وإخراج عادل رضوان.

كما طرحت أغنيتها «جنة الحب» عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.